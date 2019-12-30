اغلاق مركز طبي لعلاج السمنة في الرياض بعد وفاة امرأة

قررت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إغلاق مركز طبي وسحب تراخيصه الطبية في الرياض، عقب وفاة امرأة كان قد أجري لها عملية جراحية للتخلص من السمنة والبدانة.

وأعلنت الصحة عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، قائلةً: "حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.. إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة."

ولم تكشف الوزارة عن اسم المركز أو الطبيب، لكن ناشط سعودي في مجال حماية المستهلك فيصل العبد الكريم، كشف تفاصيل أكثر بعد مرافقته لفريق الوزارة الى المركز الطبي الشهير في الرياض.





وقال العبد الكريم عبر منصة تويتر: "اللجنة الطبية الشرعية بالصحة تشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات ومشهورات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته".

Advertisements

وأضاف: "رافقت اليوم وزارة الصحة، على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً".

لكنه امتنع عن ذكر اسم المركز والطبيب سعودي الجنسية، خشية تعرضه للملاحقة القانونية بتهمة التشهير، وقال: "إن بعض المدعين على الطبيب في القضاء قد يشهرون به قبل انتهاء المحاكمة."

وكشف العبد الكريم أن المركز مصنف ضمن "مراكز جراحة اليوم الواحد" التي تشمل إجراء عمليات طبية بسيطة لا تستلزم التنويم أو المتابعة، لكن المركز المذكور يجري عمليات جراحة السمنة التي تتطلب متابعة لحالة المريض ووجود عناية مركزة قد يحتاجها، وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأضاف أن امرأة توفيت بعد إجراء عملية في المركز، وترقد أخرى في غيبوبة منذ فترة طويلة بعد إجراء عملية جراحية أيضا، فيما قررت وزارة الصحة إلغاء ترخيص الطبيب من الهيئة الطبية الشرعية بالوزارة.