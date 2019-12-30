رويترز تكشف عن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي

أفادت وكالة “رويترز” البريطانية، أمس الأحد، بأن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة “النقد العربي السعودي” بلغ 1.853 تريليون ريال في نوفمبر 2019. وحسب “رويترز” فقد نما المعروض النقدي (ن3) في السعودية 5.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر.

كما نما إقراض القطاع الخاص بالسعودية 4.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة للعام 2019 ويبلغ الإنفاق الحكومي بها 1.106 تريليون ريال.

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