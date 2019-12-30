قدم منسوبو إحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة، مبلغاً مالياً شاركوا في جمعه إلى طالب تعرضت سيارته للاحتراق بجوار المدرسة جراء ماس كهربائي، رغبة في التخفيف من معاناته.
وسلم قائد المدرسة وفقاً لـ”سبق”، الطالب معاذ المالكي المبلغ المالي الذي جرى جمعه من قبل منسوبي المدرسة.
بدوره قدم الطالب الشكر لمنسوبي المدرسة على تلك اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بغريب من مربي الأجيال المعلمين والإداريين.
كانت هذه تفاصيل خبر منسوبو مدرسة في مكة يهدون طالباً مبلغاً مالياً تعويضاً بعد احتراق مركبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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