حددت أمانة منطقة الرياض شروط وضوابط قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. والتي تضمنت كيفية احتساب المقابل المالي.
وأوضحت الأمانة أن المقابل المالي يُحتسب بالمتر المربع ونوع النشاط، وتطبيق ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة. مضيفة أن وجود الكاميرات شرط أساسي للأنشطة التجارية.
وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، ووفقاً للقرار فإنه يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة اعتباراً من مطلع عام 2020، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط وضوابط السماح للأسواق والمحلات بالعمل 24 ساعة.. وهذه الأنشطة المستثناة من المقابل المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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