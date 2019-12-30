تفاصيل القبض على وكيل وزارة استغل نفوذه وتربح من خلال منصبه.. والنيابة العامة تواجهه بـ 10 تهم

كشفت مصادر ، أن النيابة العامة استكملت ملف التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال .

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن النيابة العامة حررت 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال ، وقبوله رشاوى وأعطيات ، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية. وأشارت المصادر إلى أن النائب العام أصدر أمرا بكف يد وكيل الوزارة (المتهم) عن عمله استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.