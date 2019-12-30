السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المحكمة الجزائية لمنطقة الرياض



الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالكريم بن صالح المقحم, وذلك عقب تعيينه في منصبه الجديد.

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13:50ت م

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