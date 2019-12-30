السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم نجران تستعد لمهرجان "السعف"



نجران 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية لإطلاق مهرجان "السعف" بمتابعة من مدير التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت ممثلة الأندية مديرة إدارة نشاط الطالبات، عائشة بنت محمد مكرمي أن المهرجان يأتي لما تتميز به المنطقة من كثرة النخيل واهتمامها بمنتجاتها والاستفادة منها سواء التمر أو الجذع أو السعف، ويتكون المهرجان من مرحلتين وتشمل المرحلة الأولى الاستعداد والتخطيط والتنظيم بأندية الحي وتستمر لمدة أسبوعين، والمرحلة الثانية لعروض المهرجان المتنوعة والمقامة بنادي الحي بالمتوسطة السابعة، مشيرةً إلى أن المهرجان يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الأعمال الحرفية، والتعريف بتاريخ مهنة السعف بالمنطقة وأهم السعافين الذين امتهنوا هذه المهنة.

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13:42ت م

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