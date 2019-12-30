السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي الخرمة والموية



الطائف 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مكتب سموه بالطائف، اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الخرمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الاحتياجات التنموية.

كما رأس سموه اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة المويه.

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13:41ت م

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