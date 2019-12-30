

أبها 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت وأنذرت بلدية خميس مشيط أكثر من 100 منشأة تجارية خلال جولات ميدانية نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق ومخالفة 105 محلات وإنذار 100 محل آخر وذلك خلال جولات شملت 293 منشأة صحية ومهنية.

وأشار القرني إلى أن البلديات الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط صادرت 1619 كجم من اللحوم والفواكه والخضروات والمواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 47 لتراً من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية ا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها .

// انتهى //

13:35ت م

0064





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تغلق و تنذر 100 منشأة ضمن حملة الرقابة البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.