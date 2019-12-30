السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير جمهورية سيرلانكا



جدة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسيم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

11:54ت م

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