السعودية | المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 مساءً, 30 ديسمبر 2019 م
المناطق - الرياض
تفتح المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية بمنطقة نجران، أبوابها لاستقبال الزوار، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام 1441هـ.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح، أن أبرز المواقع الأثرية والتاريخية التي تستقبل الزوار خلال الإجازة، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، وبقية المواقع الأثرية والتاريخية السياحية الأخرى، مُشيراً إلى وجود عدد من الموظفين المؤهلين، لتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية، ومكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ.
وأفاد أن العمل في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود سيكون على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 12.30 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 3.30 عصراً وحتى 5.30 مساء، فيما سيكون يوم الجمعة فترة مسائية فقط
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