«الشورى» يطالب بتقليل الفجوة في الرواتب لمواجهة البطالة

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• دعم شغل السعوديين للوظائف القيادية ورفع الحد الأدنى من الرواتب
• ضرورة دعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد
• تحفيز الشباب على العمل في مجال تجارة التجزئة باعتبارها بوابة ريادة الأعمال
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ، وزارة العمل بمواجهة البطالة من خلال تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية ، ورفع الحد الأدنى من الرواتب
ودعا عضو الشورى د.هاني خاشقجي إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها .
وطالبت عضو الشورى د.سامية بخاري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر ، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية ، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب ، فيما رأى عضو الشورى د.فهد بن جمعه أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة .
وأشار عضو الشورى د.محمد آل عباس أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل ، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد
وأكد عضو الشورى عساف أبوثنين ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة ، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية ، فيما تساءل عضو الشورى عطا السبيتي عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول ، داعياً إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص .
وشدد عضو الشورى الأمير د.خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة ، مؤكداً أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث ، كما نوه عضو الشورى أسامة الربيعة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، لافتاً النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج " نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة .
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