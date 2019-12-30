خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس رسمياً موعد إعلان نتائج كفايات للمعلمين والمعلمات من خلال الحساب الرسمي للمركز عبر “تويتر”.

وأوضح مركز قياس الوطني بأنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات على الاختبار معرفة درجاتهم في كفايات بدءاً من يوم الخميس 2 يناير 2020 فور الإعلان الرسمي والذي سيتم من خلال حساب قياس بتويتر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً: تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي من خلال إدخال رقم السجل المدني والرقم السري بموقع قياس النتائج.

ثانياً: اختيار الاختبارات المسجلة، ومن ثم اختيار النتائج وتحديد اختبار المعلمين والمعلمات والضغط على بحث.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) أو (هنا).

الهدف من كفايات المعلمين

Advertisements

والمعروف أن اختبار كفايات المعلمين يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

اختبار المعلمين التخصصي

وكان قياس أوضح في وقت سابق أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، مشير إلى أنه يمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم.

ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.

ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمة، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







