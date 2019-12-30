شكرا لقرائتكم خبر عن "التويجري": المملكة قدمت 4.2 مليار دولار دعماً للاجئين والان نبدء بالتفاصيل

• 383 مشروعاً إنسانياً لليمن بقيمة 2.9 مليار دولار و83 مشروعاً لفلسطين بتكلفة 355 مليون دولار

ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري الدعم الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خدمة العمل الإنساني والإغاثي والتخفيف من معاناة اللاجئين والمنكوبين في العديد من الدول بالعالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

جاء ذلك عقب تقرير تلقته المنظمة مؤخراً تضمن جهود المركز حتى نهاية نوفمبر الماضي وفق منظومة عمل إنسانية استهدفت خدمة العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص في ظل المآسي التي تتوالى على بعض الدول بسبب الصراع والحروب والكوارث الطبيعية.

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وأشاد التويجري بما كشفه التقرير عن إحصائيات مشاريع المركز التي بلغت (1092) مشروعاً، نفذت بالتعاون مع (144) شريكاً، وبلغت تكلفتها الإجمالية (4.254.318.198) مليار دولار أمريكي، فيما أكد التقرير أن ما نسبته (87.82) % تم تنفيذها لتخفيف معاناة دول اليمن وفلسطين وسوريا والصومال.

كما كشفت التفاصيل أن المركز يواصل تقديم مساعداته في اليمن حيث بلغت مشاريعه (383) مشروعاً بقيمة (2.914.679.778) مليار دولار، كما نفذ في فلسطين (83) مشروعاً بلغت تكلفتها (355.872.681) مليون دولار، فيما بلغت مشاريعه في سوريا (204) مشاريع بقيمة وصلت إلى (285.338.699) مليون دولار، وفيما يخص الصومال فقد وصلت المشاريع (39) مشروعاً بلغت تكلفتها (180.409.427) مليون دولار.

ونوه التويجري في سياق دعم وتمكين المرأة بالمشاريع التي نفذها المركز والتي بلغت (225) مشروعاً، بتكلفة (650) مليون دولار واستفادت منها (63) مليون سيدة من دول عديدة شملت لبنان واليمن والصومال وسوريا وجيبوتي، مشيراً إلى برامج المركز لدعم وكفالة الأيتام والتي تستهدف (3436) يتيم ويتيمة باليمن ولبنان وسوريا.