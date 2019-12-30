شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات جديدة لـ«قطار الحرمين» تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن جدول رحلاتها الجديد المتعدد الخيارات، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، رافعة من سقف عدد الرحلات اليومية إلى 16 رحلة.
وبينت الإدارة أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الثالث من شهر يناير 2020 وحتى التاسع عشر من نفس الشهر, مشيرة إلى أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.
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