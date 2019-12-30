شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بتخفيض فوائد قروض المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

• وضع حوافز تمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية

• المجلس يؤكد ضرورة تثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة

طالب مجلس الشورى ،في جلسته المنعقدة اليوم ، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وأوضح أنه على برنامج "كفالة " وضع الحوافز التمويلية؛ لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما طالب الشورى، برنامج "كفالة" بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.