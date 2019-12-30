رونالدو يتوج بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وتسلم البرتغالي جائزته خلال الحفل الذي أقيم على هامش مؤتمر دبي الرياضي الذي أقيم يوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، علما بأن حفل توزيع الجوائز أقيم مساء الأحد، في مدينة جميرا بإمارة دبي.

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وشارك كريستيانو في مؤتمر دبي الدولي بنسخته الـ14، بتنظيم مجلس دبي الرياضي تحت شعار "مسرعات مستقبل كرة القدم" وبمشاركة نخبة من أشهر نجوم اللعبة في العالم وأكبر الأسماء في مجال التدريب وصناع القرار.

يذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يحصل فيها رونالدو صاحب الـ34 عاما على الجائزة.

وكان رونالدو قد فاز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي مع اليوفي، والنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغالي.