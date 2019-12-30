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جامعة الملك سعود تعلن موعد تسليم وثائق التخرج للطلاب

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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود تعلن موعد تسليم وثائق التخرج للطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-30

جامعة الملك سعود تعلن موعد تسليم وثائق التخرج للطلاب

للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود اليوم عن تحديد موعد تسليم وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17 جمادى الأولى على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة (هنا).

صرح بذلك عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

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