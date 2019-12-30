توزيع جوائز بصمة بحائل ووزير الصحة يزف بشرى للأهالي

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء أمس حفل جائزة سموه “بصمة” للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني بفروعها الخمس وذلك بفندق ملينيوم بمنطقة حائل حيث جاءت الجوائز على النحو التالي :

فرع “الإبداع” في المجال العلمي / أروى عبدالعزيز السالم استلمها نيابة عنها والدها، وفي التصوير الفوتوغرافي / دحيم سالم الدحيم، وفي الفن التشكيلي / صالح ناصر المحيني، وفي ريادة الأعمال المهندس نادر سعد الشمري والمهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم المهيهي.

كما حصل على جائزة “مبادرة ” جامعة حائل – إدارة التعليم بحائل – الغرفة التجارية الصناعية بحائل، فيما حصل على الجائزة في فرع”عطاء” مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ورجل الأعمال عواد جزاع الرضيمان.

وذهبت جائزة “التميز” لمدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس،ومدير عام فرع وزارة النقل بحائل المهندس تركي الحميدي الشمري، ومدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح محمد العياد، ومدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بحائل خالد بن عيد الجمعان، ومدير إدارة كهرباء المنطقة المهندس محمد فريح اللحيدان، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم.

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وكانت جائزة “آدا” من نصيب مديرية الشؤون الصحية بحائل، بينما حصلت وزارة النقل على جائزة سموه “بصمة ” نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق الملك فهد واستلم الجائزة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحصلت وزارة الصحة على جائزة سموه ” بصمة ” نظير نجاحها في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال واستلم الجائزة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

من جانب أخر أكد وزير النقل بأن إجمالي مشاريع الطرق بالمنطقة بلغت تكلفتها 880 مليون ريال ونُفذت من خلال شركات وطنية.

كما زف وزير الصحة بشرى للأهالي بشأن قرب افتتاح مركز الأورام بمنطقة حائل ومركز الأسنان الجديد.

وأعرب الأهالي عن شكرهم للقيادة ولأمير حائل وسمو نائبه لمتابعتهم المستمرة لتحقيق هذه الإنجازات.

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