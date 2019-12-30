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الشورى لـ معهد الإدارة : توسعوا بالتدريب واستغلوا الأراضي

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2019-12-30

الشورى لـ معهد الإدارة : توسعوا بالتدريب واستغلوا الأراضي

في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

كما طالب المجلس المعهد بالتوسع بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط .

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وأكد مجلس الشورى أن على معهد الإدارة العامة إعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وشدد المجلس أن على معهد الإدارة السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب .

 

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