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2019-12-30 فيديو.. شريان جديد يربط السعودية وعمان واليمن عبر صحراء الربع الخالي متابعات الخليج 365 - الرياض عبر أكبر صحراء رملية في العالم، والتي وصفت بالوعرة والموحشة، تم شق مشروع الطريق الحدودي “صحراء الربع الخالي”، ليكون شرياناً جديداً يربط السعودية وعمان واليمن، بطول 790 كيلومتراً. Advertisements الطريق الذي يعتبر “بالمعجزة الهندسية” تم تزويده بالإنارة وإشارات السلامة المرورية، ويختصر على المسافرين 800 كيلومتر. وتفقد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في وقت سابق، سير أعمال استكمال الطريق الذي تم إنجاز 90% منه، وتبقى على إتمامه حتى منفذ أم الزمول الحدودي مع عمان. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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