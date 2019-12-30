فيديو.. مربو الماشية بحفر الباطن: أسعار الشعير مرتفعة والعمالة تسيطر

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - فواز الإسلمي - حفرالباطن

شكا عدد من مربي الماشية بمحافظة حفر الباطن من ارتفاع أسعار الشعير رغم نفي المؤسسة العامة للحبوب.

وذكر عدد من مربي الماشية لـ “متابعات الخليج 365“، خلال جولة قامت بها الصحيفة في سوق الشعير، أن تجار الشعير في حفر الباطن بثوا إشاعة ارتفاع سعر الشعير وقاموا بتخزين كميات كبيرة في مستودعاتهم وادعوا بأن هناك شحاً في الكميات ليتم بعد ذلك رفع الأسعار من 40 ريالاً إلى 41 ريالاً والبعض منهم إلى 42 ريالاً .

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وطالب مربو المواشي الجهات الرقابية بتنفيذ جولات على السوق للحد من الاستغلال الحاصل ، كما ذكر البعض أن السوق يتحكم به العمالة الوافدة .

وفي السياق ذاته أوضحت المؤسسة العامة للحبوب عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لها: “نهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها”.

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