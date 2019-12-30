- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو.. مربو الماشية بحفر الباطن: أسعار الشعير مرتفعة والعمالة تسيطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مربو الماشية بحفر الباطن: أسعار الشعير مرتفعة والعمالة تسيطر
اتهام التجار بتخزين الشعير والتلاعب بالأسعار
متابعات الخليج 365 - فواز الإسلمي - حفرالباطن
شكا عدد من مربي الماشية بمحافظة حفر الباطن من ارتفاع أسعار الشعير رغم نفي المؤسسة العامة للحبوب.
وذكر عدد من مربي الماشية لـ “متابعات الخليج 365“، خلال جولة قامت بها الصحيفة في سوق الشعير، أن تجار الشعير في حفر الباطن بثوا إشاعة ارتفاع سعر الشعير وقاموا بتخزين كميات كبيرة في مستودعاتهم وادعوا بأن هناك شحاً في الكميات ليتم بعد ذلك رفع الأسعار من 40 ريالاً إلى 41 ريالاً والبعض منهم إلى 42 ريالاً .
وطالب مربو المواشي الجهات الرقابية بتنفيذ جولات على السوق للحد من الاستغلال الحاصل ، كما ذكر البعض أن السوق يتحكم به العمالة الوافدة .
وفي السياق ذاته أوضحت المؤسسة العامة للحبوب عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقالت المؤسسة في بيان لها: “نهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مربو الماشية بحفر الباطن: أسعار الشعير مرتفعة والعمالة تسيطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.