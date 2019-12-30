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فيديو.. الزعاق: بدأ نجم الشولة أبرد أيام السنة على الإطلاق
النجم الثالث والأخير من المربعانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الأحد كان أول أيام النجم الثالث والأخير من المربعانية والمسمى بـ”الشولة”.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن المربعانية ثلاثة نجوم وكل نجم 13 يوماً، وهي الإكليل انتهى، ونجم القلب وقد انتهى أيضاً، والشولة التي بدأت اليوم، وهي مع أول نجم من الشبط أبرد أيام السنة على الإطلاق” .
وأضاف خالد الزعاق أن نجم الشولة أيامه 13 يومًا وبانتهائها نختم المربعانية ويحل الشبط.
وتابع أن النجم الثالث من نجوم المربعانية “الشولة”، يتزامن مع قران تاسع، وأهالينا كانوا يقولون فيه (قران تاسع برد لاسع)، والشولة تعيد البرد من أوله، في إشارة إلى شدة البرودة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة).
في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية .
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