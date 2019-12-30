قطار الحرمين السريع يستقبل الإجازة بجدول رحلات جديد متعدد الخيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عن جدولة "رحلاتها الجديد متعدد الخيارات"، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، من خلال رفع سقف عدد الرحلات اليومية إلى 16 رحلة.
وذكرت الإدارة إلى أن جدول الرحلات الجديد سيبدا العمل به ابتداءً من الجمعة المقبل الموافق لـ 03 وحتى 19 يناير المقبل من العام الجديد 2020، دون توقف طوال أيام الأسبوع، ويأتي ذلك في إطار تلبية رغبات المسافرين خلال الإجازة التي يزادد فيها الإقبال على السفر.
علمًا، أن رحلات الجدولة الجديدة ستبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساًء طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، مرورًا بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وأوضحت الإدارة، أن مشروع قطار الحرمين السريع سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات، من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة في الموقع.
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