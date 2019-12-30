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عدن - ياسمين التهامي - نشرت شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة "آل ثاني"، تهديدات وصلتها بسبب هجومها المستمر على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على حسابها في "تويتر"؛ تعليقًا على التهديدات: "ذباب دليم (سعود القحطاني) الإلكتروني عاود لممارساته القذرة، فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على إنستجرام".

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‘‘والله لنجيبك وندوس على روسكم‘‘.. سعود القحطاني يهدد شيخة قطرية من ‘‘آل ثاني‘‘بعد تبرئته من دم خاشقجي.. شاهد كيف ردت؟

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وأضافت: "هنا بعضها كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعًا عن وطني، ولكن هيهات لن أستسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي، سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي".

وتابعت "آل ثاني": "أي رجولة التي يعرفها الذباب الإلكتروني التابع لدول الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض، أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي امرأة كانت فما بالك بتهديدك لامرأة فقط لأن قلمها أزعجك".

وختمت الشيخة القطرية، بقولها: "ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم، لا رجولة ولا مبادئ، مجرد ذكور وعاهات".

جدير بالذكر أن أبرز التهديدات التي وصلت الشيخة مريم آل ثاني، هي أنه سيتم "الدهس على رأسها، بجانب رؤوس القطريين".

ومنذ الأزمة الخليجية عام 2017، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي معارك كلامية بين سعوديين وقطريين، يتقدمهم أمراء من "آل سعود"، و"آل ثاني".