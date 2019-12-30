أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة عسير. وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتبدأ منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تنبِّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.