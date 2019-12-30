السعودية اليوم / بلدية الشوقية تنفذ حملات ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة



مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة اليوم, (40) لوحة إعلانية ودعائية مخالفة بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لإزالة التشوه البصري .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن استمرار الحملات الميدانية بشوارع المنطقة لإزالة اللوحات الدعائية والإرشادية الغير مطابقة للوائح والاشتراطات البلدية للحد من التشوه البصري، مؤكداً أن هذه الجهود امتدادً لحرص أمانة العاصمة المقدسة على العقود المبرمة مع شركات الدعاية والإعلان، للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تمت بعد قيام مراقبي قسم الأسواق بإخطار أصحاب هذه اللوحات المخالفة بتصحيح أوضعها من خلال أخذ التصريح لها والالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

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10:35ت م

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