السعودية اليوم / مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في زراعة غضروف صناعي لمريضة



حفر الباطن 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، بزرع غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في الرقبة وتنمل في اليد اليسرى.

وتبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والإكلينيكية والأشعة بالرنين المغناطيسي وجود انزلاق غضروفي عنقي حاد مما أستدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية دقيقة أستمرت لمدة ساعتين تم من خلالها استئصال الغضروف وزرع غضروف صناعي بديل من (مادة الكربون) وتثبيته بصفيحة عنقيه وتكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات تذكر، وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت وهي بصحة جيدة -ولله الحمد- .

// انتهى //

10:17ت م

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