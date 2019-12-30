السعودية اليوم / الشيخ بن حميد يلقي درساً في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي, إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أمس، درساً في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام وذلك بالمسجد الحرام.

وتحدث معاليه عن شرح كتاب الطهارة وتطرق إلى معنى الكتاب في اللغة وأنها من الجمع ومعناه عند الفقهاء، إلى جانب بعض أحاديث الطهارة من الحدث الأصغر، كالأحاديث التي تبين أنه لا تصح الصلاة من غير وضوء.

وتهدف هذه الدروس التي تنفذها إدارة شؤون التدريس والمدرسين تقام بإشراف من الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إلى إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام.

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09:20ت م

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