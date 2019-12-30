السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص في حادث منجم فحم شمال الصين



بكين 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية إثر حادث بمنجم للفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا اليوم نقلًا عن السُلطات المحلية أنه لم يتم الكشف على الفور عن سبب الحادث.

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09:01ت م

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