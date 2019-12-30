

نجران 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم رياض الأطفال أمس، برنامج " السلامة الشخصية للطفل- نحو بيئة آمنة للطفل " الذي يستهدف قائدات ومعلمات مدارس رياض الأطفال، وذلك بمقر التدريب والابتعاث للبنات.

ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام وتقدمه مشرفة رياض الأطفال، أريج الشهراني إلى المحافظة على سلامة الطفل الشخصية، وحمايته من أنواع الإيذاء والعنف.

كما تناول البرنامج العديد من المحاور أبرزها الاحتياجات النمائية للطفل، وخصائص نمو الطفل، ونظام الحماية للطفل من الإيذاء بأنواعه، وكيفية تعزيز ذات الطفل وتنمية مهاراته من خلال تعريف المعلمة بهذا البرنامج والتدريب عليه.

// انتهى //

08:26ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يُنظم برنامج " السلامة الشخصية للطفل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.