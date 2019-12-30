شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف": 6 مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي بـ"أكاديمية القيادة" والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ست مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي بأكاديمية هدف للقيادة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي للقيادة بالأكاديمية، يستغرق 12 أسبوعًا، وتبدأ أولى مراحله بالإعداد والتحضير، وتشمل الاختبار والتصنيف واختيار المرشحين، وتليها المرحلة الثالثة، وتسمى اللقاء الأول ومدته خمسة أيام، وتتضمن تدريبًا مباشرًا يشمل العمل على مهام وتحديات قيادية قائمة، وتعقبها المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطبيق، وتشمل لقاءات حكومية وإرشادية وتدريبًا إلكترونيًّا وتعزيز مهام الأعمال.

وتتضمن المرحلة الرابعة للتدريب، وهي (اللقاء الثاني) ومدته خمسة أيام، تدريبًا مباشرًا وتقديم جدارات قيادة الأعمال، ثم المرحلة الخامسة (اللقاء الثالث) ومدتها يومان، وتشمل ندوة القيادة وعروض مشاريع التطبيق، والتقييم النهائي، والتخرج، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة (ما بعد التخرج) وتتضمن التقويم والمتابعة.