- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم توضيح من التعليم بشأن نتائج الطلاب عبر نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توضيح من التعليم بشأن نتائج الطلاب عبر نظام نور
الإعلان عن رابط النتائج خلال أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التعليم اعتماد نظام نور لإظهار نتائج الامتحانات وعلامات الطلبة نهاية الفصل الدراسي الحالي.
وأكدت وزارة التعليم أن رابط الموقع سيتوفر لطلبة المرحلة الابتدائية في 29 من الشهر الجاري وسيتم الإعلان لاحقاً عن رابط النظام للمرحلة المتوسطة والثانوية.
وقالت إن نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية لن يتأخر عن آخر يوم لدوام الموظفين وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لذلك.
ويمكن التسجيل في نظام نور من خلال الرابط التالي للاستعلام ومتابعة نتائج الطلاب (هنا).
ماذا تعرف عن نظام نور؟
ويتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.
كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.
ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.
حلقة وصل بين ثلاثة أطراف
ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.
ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من التعليم بشأن نتائج الطلاب عبر نظام نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.