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بالأسماء.. قائمة نهائية بشهداء ومصابي هجوم الصمود بالضالع الإثنين 30 ديسمبر 2019 حصل موقع "الخليج 365" على قائمة نهائية بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا، جراء انفجار صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي على منصة ملعب ميدان الصمود وسط مدينة الضالع.

وتضمنت قائمة الشهداء: ١ - عماد علي قشنم (٢٧ عاماً). ٢ - عبد الجبار قاسم لصور (٣٥ عاماً) ٣ - عبد الرحمن مصطفى النعوي (10 سنوات) ٤ - سيف صالح ناصر نويصر ٥ - بسام محمدشايف (٣٥ عاماً) ٦ - عبدالعليم سيف حمود 7- مجهول (أشلاء) 8- مجهول (أشلاء) وأما قائمة الجرحى فقد شملت: 1- فيصل سعيد جابر 2 - مروان عبدالله دبوان 3 - عبد اللطيف عبيد شعفل 4 - وضاح محمد عوض اللحجي 5 - عيسى عبدالله محسن حمود (٣٥ عاماً) 6 - علي عبد الحميد عبدالله عبيد 7 - أسامه علي صالح حمود (١٧عاماً) Advertisements 8 - معاذ عبداللطيف صالح (١٨ عاماً) 9 - عبد العزيز عبدالله عبيد ( ٤٥ عاماً) 10 - مجد عبد اللاه طه 11 - مثنى عبيد علي الخولاني 1٢ - عثمان احمد عبيد ناجي 13 - محمد نور الدين (١٧ عاماً) 14 - عبدلله علي صالح 15 - بسام عبد الملك حمود 16 - غازي سلطان قحطان (٣٥ عاماً) 17 - غسان محمد علي قاسم الشيبة (٣٨ عاماً) 18 - نبيل احمد علي الشوذبي ( ٤٥ عاماً) ١٩ - وائل مهدي علي محمد ( ٢٢ عاماً) ٢٠ - عبدالسلام علي صالح حمود ٢١ - عبدالرحمن فضل علي ( ٢٢ عاماً) ٢٢ - أنور عبدالحي محمد ناصر (١٧ عاماً) ٢٣ - محمد علي عراش (٩ سنوات) ٢٤ - إبراهيم فضل محمد مقبل ( ١٣ عاماً) ٢٥ - عماد مصطفى علي حمود (١٣ عاماً) ٢٦ - عدنان قاسم الاصور (٣٠ عاماً) ٢٧ - حكيم فهمي مقبل. ٢٨ - فهمي محمد مقبل. ٢٩ - حسن عبدالقوي (10 سنوات) 30- عرفان جمال محمد شائف

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