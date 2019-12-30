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مليشيا الحوثي تمنع حفلات ومظاهر الكريسماس بصنعاء

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مليشيا الحوثي تمنع حفلات ومظاهر الكريسماس بصنعاء

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أصدرت مليشيا الحوثي، تحذيرات للفنادق السياحية في صنعاء من إقامة أية احتفالات برأس السنة الميلادية أو وجود أي مظاهر لذلك.

 

وقال مصدر بأحد فنادق صنعاء، إن مكتب السياحة التابع للمليشيات أصدر تعليمات للفنادق السياحية يحذر فيها من إقامة أية احتفالات برأس السنة الجديدة.

 

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وأضاف المصدر أن التعليمات الحوثية منعت إقامة أي مظاهر احتفالية من صور أو ملصقات أو شجرة عيد الميلاد، وكذلك اعتبار ذلك طقوس غير إسلامية.

 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تسعى لتحويل هذه المناسبة إلى وسيلة جديدة من أجل ابتزاز أصحاب الفنادق الكبيرة.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد أغلقت الكافيهات في صنعاء، بحجة منع الاختلاط , قبل أن تعيد فتحها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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