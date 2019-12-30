جوجل تستعد لإطلاق Pixel 4a بتصميم مغاير من الأمام وكاميرا وحيدة بالخلف

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مثلما فعلت جوجل العام الماضي مع إطلاق Pixel 3a لتعويض تراجع الهاتف الرئيسي الذي أطلقته قبلها وتوفيره للمستخدمين في الفئة المتوسطة، يبدو أنها قررت العودة مجددًا لهذه الخطوة مع معاناتها في بيع هواتف بيكسل 4 لتقرر إطلاق Pixel 4a بداية العام المقبل 2020 بتصميم مختلف بشكل كبير في الأمام لكن بكاميرا منفردة بالخلف.

بحسب تسريبات OnLeaks سيأتي الهاتف بقياس 5.7 أو 5.8 بوصة مع شاشة بحواف نحيفة وكاميرا أمامية في ثقب أعلى اليسار.

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ويُعد تصميم بيكسل 4 من أكثر الأشياء التي لاقت انتقادات بين المستخدمين عند إطلاقه، لذا تعمل جوجل للتخلص من المشكلة.

لكن المشكلة التي ربما تلقى انتقادات جديدة هذه المرة، هي وجود كاميرا وحيدة بالخلف ما يعني إمكانيات أقل مقارنة مع باقي الهواتف الأخرى والتي في الأساس تفوقت على بيكسل 4 نفسه في الأشهر القليلة الماضية بعد أن كانت إمكانيات الكاميرا هي العلامة المميزة والفارقة في هواتف بيكسل بشكل عام.

لم تظهر أي تأكيدات حول باقي مواصفات الجهاز القادم، لكن مع المواصفات المسربة يبدو أن جوجل ستزيد الطين بله بالمواصفات.

على كل، بعض التقارير أشارت إلى إمكانية احتواء Pixel 4a على معالج سنابدراغون متوسط المستوى ومواصفات أخرى أقل من السابق.

