السعودية اليوم / محافظ الدرب يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان ربيع الدرب الخميس المقبل



الدرب 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، اجتماعًا للجنة المنظمة لمهرجان ربيع الدرب السياحي المقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ ١٢ "جازان الفل.. مشتى الكل" بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي، ورئيس مركز عتود مفرح بن محمد المقصودي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها استعراض آخر الاستعدادات للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته الخميس المقبل، ويتضمن تنفيذ 33 برنامجًا على مدى أسبوعين في مختلف المجالات

// انتهى //

01:28ت م

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الدرب 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسرأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، اجتماعًا للجنة المنظمة لمهرجان ربيع الدرب السياحي المقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ ١٢ "جازان الفل.. مشتى الكل" بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي، ورئيس مركز عتود مفرح بن محمد المقصودي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها استعراض آخر الاستعدادات للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته الخميس المقبل، ويتضمن تنفيذ 33 برنامجًا على مدى أسبوعين في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الفعاليات التي ستنفذ بشاطئ الشقيق السياحي ومنتزه الدرب العام وحديقة المملكة وخيمة التسوق، إضافة إلى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.// انتهى //01:28ت م0191

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