شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لرواد «سفاري بقيق»: لا تلوثوا البيئة والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على أهمية توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على الحياة البرية، وتجنيبها التلوث، وتفعيل الدور الاجتماعي لمهرجان سفاري بقيق، بتنويع الفعاليات لمختلف الفئات العمرية، وتخصيص فعاليات لاستقطاب الجاليات المقيمة في المنطقة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، فعاليات مهرجان «سفاري بقيق» بنسخته الرابعة، والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة، والذي يستمر لمدة 17 يوما.

» القطاع السياحي

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- من دعم واهتمام بالقطاع السياحي، والذي حقق قفزات نوعية متواصلة، أسهمت في جذب المزيد من السياح من مختلف بلدان العالم، مبينا سموه أن السياحة التراثية والتي تخدم الموروث الثقافي والمهن الحرفية، أسهمت في تعميق التواصل بين المملكة والعالم، وعرفت الزوار والسياح بما تزخر به المملكة من إرث ثقافي وتاريخي، مشيرا سموه إلى أن نجاح النسخ السابقة من المهرجان يحتم على القائمين عليه مواصلة هذا التميز، والعمل على الاستفادة من المزايا النسبية التي تحظى بها محافظة بقيق، باعتبارها نقطة التقاء بين دول الخليج، وبما تمتاز به من أجواء شتوية ملائمة للعائلة، مما جعل من المهرجان أيقونة على مستوى المملكة، متمنيا سموه للقائمين على المهرجان التوفيق.

Advertisements

» استقبال الزوار

من جانبه، بين محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد المتحمي، جاهزية موقع المهرجان لاستقبال الزوار، مبينا أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمهرجان في نسخته الرابعة تؤكد اهتمام سموه ودعمه لمهرجان سفاري بقيق والمهرجانات السياحية بشكل عام، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع من خلال مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل الفعاليات التراثية الصحراوية في المملكة.

» تجربة فريدة

وأشار المتحمي إلى أن مهرجان سفاري بقيق لـ«تراث الصحراء» سيكون تجربة فريدة للزوار، وذلك لتنوع الفعاليات مع الأجواء الشتوية التي تتناسب مع الرحلات الصحراوية والفعاليات الأخرى التي يتميز بها مهرجان بقيق من رحلات سفاري على ظهور الإبل، ومسابقة الصيد بالصقور، ومضارب البادية المحيطة بميدان تراثي وسوق شعبي يستفيد منه الأسر المنتجة، والاستعراض اليومي للهجانة، وتنافس الفرسان على الخيول العربية الأصيلة، والمنافسات التقليدية الأخرى، كما ستكون الفنون الشعبية حاضرة خلال أيام المهرجان وفعاليات أخرى ضمن 55 فعالية متنوعة، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقدمه شركاء النجاح من شركة أرامكو السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبقية الشركاء، والبلديات المشاركة في إنهاء أعمال تهيئة موقع المهرجان «بلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عين دار».