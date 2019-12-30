شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «مدرستي» يرتقي بآلية التعليم والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب تعليم محافظة القطيف لقاء لقادة وقائدات مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال بالقطيف لتعريفهم على آلية تطبيق «مدرستي».

واستعرض اللقاء الذي عقد لقادة مدارس البنين على مسرح جمعية القطيف الخيرية ولقائدات المدارس ورياض الأطفال في مقر المدرسة الابتدائية السابعة بالقطيف، طريقة وآلية استخدام التطبيق وتعريفهم بأبرز النشاطات والخدمات فيما يخص خدمات النظافة التي ستقدم للمباني المدرسية وطلبها عبر التطبيق، بالإضافة إلى التعرف على آلية تنزيل وتثبيت التطبيق على الجوال، والتسجيل، وإنشاء بلاغ، ومتابعة البلاغ، والمهام المنجزة، والمعلقة.

ونوه مدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالكريم العليط، بمجهودات وزارة التعليم في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بأعمال نظافة المباني المدرسية، مؤكدًا أن ذلك يأتي لتخفيف الأعباء عن القيادات المدرسية؛ للتفرغ للعمل وتجويد ودفع عجلة البرامج التعليمية، التي تتبناها وزارة التعليم، تماشيًا مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع التعليم.