شكرا لقرائتكم خبر عن 200 بيت تنتظر الطيور في موسم هجرتها بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل مبادرة «مأوى رحمة»، التي تأتي امتثالا لديننا الإسلامي الحنيف، ومن منطلق إنساني ورحمة بالطيور، وذلك امتدادا لمبادرة رحمة، التي أطلقتها البلدية خلال عامين متتاليين في فصل الصيف.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن مبادرة «مأوى رحمة» تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخبر وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي، منوها بأنه تم توزيع أكثر من 200 بيت للطيور وتركيبها على الأشجار في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات والمماشي، وذلك لتأمين المأوى للطيور خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس وعند هطول الأمطار، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من موسم هجرة الطيور. وأكد الزايدي حرص بلدية الخبر على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردود إيجابي، مرحبا في الوقت ذاته بكل الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع.