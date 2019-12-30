شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية متفائلة بنتائج الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

طمأن مدير تعليم الشرقية د.ناصر الشلعان، أولياء الأمور بأن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية إضافة للمتوسطة والثانوية، تدعو حتى الآن إلى التفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، مشيرا إلى وقوف مدير التعليم د.الشلعان، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ باكورة انطلاقتها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها والمجدولة مسبقا، بالوقوف على قاعات الاختبارات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة واطلاعهم على أعمال اللجان وغرف الكنترول إلى جانب وقوفهم على أداء الطلاب.

مؤكدا في الوقت نفسه أن إدارة تعليم المنطقة سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات؛ للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات؛ وذلك للحد من الظواهر السلوكية السلبية والمخالفات المرورية الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة، والتي أنجزت مهامها بشكل يدعو للفخر برجال أمننا البواسل.

وفي الأثناء أشار الباحص، لدعوة د.الشلعان إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحا أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية التفات الطلبة أثناء الاختبار لقراءة الأسئلة بتمعن وتخصيص وقت كاف للإجابة عن كل سؤال.