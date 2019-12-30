طلاب 65 ناديا مستهدفون بـ«الأمن السيبراني» وبرمجة الروبوت

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يستعد ٦٥ ناديا للحي بتعليم المنطقة الشرقية لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات بواقع ٩٦ ساعة تدريبية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول تستهدف الطلاب والطالبات المسجلين في أندية الحي الترفيهية التعليمية، وذلك في مجالات متنوعة منها المجال التقني في البرمجيات الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة البديلة، وفي الجانب المهني صناعة الجوال، ومهارات المهن الصحية التمريض والتغذية والإسعافات الأولية، والمهارات الفنية والحرف اليدوية والفنون التشكيلية وفن المكياج والديكور والتصميم الداخلي والتطريز، وفي الجانب الرياضي رياضات الدفاع عن النفس الكاراتيه والجودو والتايكوندو وكرة الريشة وكرة الطائرة. وفي جانب المعارف والمهارات الأساسية، اللغات والخط العربي وغيرها من البرامج المقترحة. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن هذا الدورات التدريبية الموجهة للطلاب والطالبات تأتي استشعارا لأهمية المرحلة، التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وفق سلسلة نوعية من الدورات يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي وزارة التعليم ومن خارجها حسب مجال الدورة المرغوبة. وأضاف الباحص أن هذه الدورات تهدف إلى رفع نسبة المستفيدين من خدمات الأندية من الطلاب والطالبات ومؤازرة جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتجويد نوعية برامج وأنشطة أندية الحي ببرامج نوعية لتكون أعظم أثرا وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات المتجددة ومساعدتهم للنجاح في حياتهم وصقل مهارات العاملين والعاملات في الأندية من خلال الاحتكاك بالمدربين الأكفاء، وتهيئة الطلبة المقبلين على الالتحاق بسوق العمل بالمهارات اللازمة للنجاح في تجاربهم العملية.

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