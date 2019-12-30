شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات دعوية في جوامع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية في محافظة الخبر عدداً من الكلمات الدعوية خلال الشهر الجاري، يلقيها بعض الدعاة الرسميين في عدد من جوامع المحافظة. وتُلقى اليوم كلمتان دعويتان بعنوان «السحر والعين في ضوء الكتاب والسنة» يلقيها د. ناصر المزيني، الأولى في جامع الإمام الذهبي بحي التحلية بعد صلاة المغرب، والكلمة الثانية في جامع موزة الدوسري بحي العزيزية بعد صلاة العشاء. كما يُلقي غدا الثلاثاء عبدالرحمن الجويسم كلمة بعنوان «تفسير خواتيم سورة يوسف» في جامع العريفي بحي الجسر بعد صلاة العشاء، فيما تُختتم الكلمات في نفس اليوم بكلمة عنوانها «الجنة غاية المطلب» يلقيها سعود الهويمل في جامع عائشة بحي الجسر بعد صلاة العشاء. وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والمناشط الدعوية، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

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