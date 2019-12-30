شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل سفيري المملكة المتحدة وإيطاليا.. وداعا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أمس، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

ومن جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبالين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان.