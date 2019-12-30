شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية ترتيبات حجاج سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
وناقش د. مشاط مع الهنائي، خلال استقباله والوفد المرافق له بمكتبه في مكة المكرمة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج سلطنة عمان بموسم حج 1441هـ، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
من جانبه، عبر المدير العام للمديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يبذلونه من جهود، والتي انعكست ثمارها على الحجاج بشكل عام وحجاج سلطنة عمان بشكل خاص، مشيرا إلى أن حجاج سلطنة عمان يقدرون الجهود والإنجازات التي قامت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم الحج الماضي.
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