شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 717 جراحة لمكافحة العمى ببنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش.

وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة الماضية على 6.700 حالة، وأجرى 717 عملية جراحية منها 331 للرجال و386 للنساء، كما جرى صرف 2.971 نظارة طبية، وتوزيع 7.364 قطرة عين، وتقديم 2.904 وصفات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا. وتأتي الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، دون تفرقة أو تمييز وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.