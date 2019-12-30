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إشادة بتسهيل حركة التبادل التجاري بين السعودية والبحرين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، في مكتبه بالسفارة أمس، مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي. واستمع سموه لشرح قدمه العتيبي عن دور وخطط التطوير لجمرك الجسر.

وأشاد سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمرك بجسر الملك فهد وما حققوه من إنجازات، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، متمنيا سموه لهم مزيدا من التوفيق والسداد.

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