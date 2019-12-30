شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تجارية في اجتماع وزير الإعلام مع «واس» والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنيا التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.

وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 /‏‏ 6 /‏‏ 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.