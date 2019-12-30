شكرا لقرائتكم خبر عن واجهة الحريضة البحرية تستقبل زوارها الخميس والان نبدء بالتفاصيل

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، الخميس المقبل، افتتاح الواجهة البحرية بمركز «الحريضة» على ساحل البحر الأحمر.

ووقف أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، أمس، على آخر الاستعدادات لافتتاح المشروع السياحي على ساحل عسير البحري، مطلعا على ما تم إنجازه لإطلاق فعاليات متنوعة تستمر أسبوعين.

ونفذت أمانة منطقة عسير المشروع البحري الكبير على مساحة مليونين و 400 ألف متر مربع على شاطئ الحريضة المطل على ساحل البحر الأحمر.

ويشتمل المشروع على جلسات عائلية، وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة، ومسطحات خضراء، ومرسى لليخوت «مارينا»، ونادٍ لليخوت، ونادٍ للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، وملاعب رياضية، وجلسات متنوعة داخل الحدائق.