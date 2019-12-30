شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء»: مواجهة المجرمين والتحذير منهم مسؤولية الجميع والان نبدء بالتفاصيل
وشددت الأمانة في بيان لها أمس على أن مسؤولية مواجهة هؤلاء الإرهابيين والمجرمين هي مسؤولية الجميع، وذلك بالكتابة عنهم، والتحذير منهم، وبيان خطر مسلكهم، وفضح ارتباطاتهم الخارجية مع أعداء الوطن، وكذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن كل شخص أو موقف أو تصرف يثير الريبة. وقالت: «إننا إذ نوصي بما ينبغي من حذر وتكاتف وشعور بالمسؤولية؛ لنحمد الله -عز وجل- أن منّ على هذه البلاد بالأمن والإيمان في ظل توجيهات ولاة الأمر للقطاعات العسكرية والأمنية الذين يتابعون الليل بالنهار للمحافظة على كل ما يتصل بأمن بلاد الحرمين الشريفين، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، والله سبحانه خير حافظ ومعين، وهو نعم المولى ونعم النصير».
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